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"Lefke Gazi Lisesi gibi uzakta olan okullarımızı yıla eksik kadrolarla başlamak zorunda"

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KTOEÖS Lefke Gazi Lisesi'inde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
"Lefke Gazi Lisesi gibi uzakta olan okullarımızı yıla eksik kadrolarla başlamak zorunda"

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bugün Lefke Gazi Lisesinde basın açıklaması yapmamızın nedeni bu yıl her yıl olduğundan fazla ve uzun
süreli olarak eksik kadroların olması ve yapılan görevlendirmelerden sık sık öğretmen değişimlerinin
yaşanmasından doğan sıkıntılardır.

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Nakil döneminde bu okulumuzun yıla eksiksiz başlaması için sendikamızın azami özen göstermesine
rağmen öğretim yılı başından itibaren özellikle bu okulumuza uzunca bir süre bazı branşlarda öğretmen
atanmamıştır. Hatta okuldaki kadrolu bazı öğretmenler bakanlıkça merkezde başka bir okula görevlendirilmiş
ancak onların yerine öğretmen görevlendirilmeyerek derslerin boş geçmesine neden olunmuştur.
Bakanlık öğrencilerimizi eğitim hakkından mahrum etmiş, aylarca yaşanan bu durumun yükünü ise

okul idaresi ve öğretmenleri çekmiştir.

Geç yapılan atamalar ve sürekli yapılan görevlendirmelerden dolayı değişkenlik gösteren öğretmen
kadrosu pedagojik açıdan oldukça sakıncalıdır. Zaten geç atanmış bir dersin öğretmeninin örneğin defalarca
görevlendirmeyle değiştirilmesi sonucu söz konusu bu derste öğrenci psikolojisi, başarısı ya da dersin verimliliği
ne olabilir?
Ne yazık ki iş bilmezlik ya da beceriksizlik sonucu hala daha görevlendirme yapan bakanlık, eksik

kadroların da tamamlanmasını sağlayamamıştır.

Sendikamızın baskı ve takibi sonucu müdürler (bu okulun müdürü de dahil) daha dün atanmış, hala
daha bugün münhal açılıp sınav da yapılmasına rağmen 31 muavin atanmamıştır. Bölüm şefi, atölye şefi
kadroları da eksik olmasına rağmen bu kadrolarda münhal dahi açılmamıştır.
Plansızlık, ince hesaplar, insan kayırmacı yaklaşımlarla, iş bilmezlikle birçok okulumuzda yıl sonuna kadar
eksiklerin devam etmesi, bir yandan bunca işsiz öğretmen dururken, TC’den ihtiyaç olmayan alanlara bile
öğretmen gelmesi, boş kadroların ise yıl sonuna kadar boş kalması kabul edilebilir değildir!
Bu öğretim yılı bitmeden bakanlığı uyarıyoruz.

Her yıla Lefke Gazi Lisesi gibi uzakta olan okullarımızı eksik kadrolarla başlamak zorunda
bırakmaktasınız. Yapılan gereksiz veya partizanca görevlendirmeleriniz eğitim açısından birçok sıkıntılar
yaratmaktadır.

Yaşanan bu mağduriyetin bedelini hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz ödemektedir.

Sendika olarak buna izin vermeyeceğiz !

2019-2020 öğretim yılı başında kadroları tamamlamazsanız gerekeni yapacağız!

Eğitim hakkı temel anayasal haktır!

Sizleri yasa ve tüzüklere uygun hareket etmeye davet ederiz!

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