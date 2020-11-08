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‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’ düzenlendi

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Her yıl adına festivaller düzenlenen hurma ürününün tanıtılması ve pazarlanmasına katkı koymak için bu yıl pandemi dolayısıyla farklı bir etkinlik organize edildi.
‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’ düzenlendi

Yeşili ve doğasının yanı sıra yerli ürünleriyle ünlü ilçemiz Lefke’de şimdi hurma zamanı…

Her yıl adına festivaller düzenlenen hurma ürününün tanıtılması ve pazarlanmasına katkı koymak için bu yıl pandemi dolayısıyla farklı bir etkinlik organize edildi.

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğinde Lefke Çarşısı’nda ‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’ düzenlendi. Sadece bölge üreticilerinin yerel ürünlerini satma şansı bulduğu pazarda, özellikle hurma ürünü ve hurmadan üretilen lezzetlere yer verildi.

BRT mikrofonuna konuşan bölge üreticileri, bu yılki hurma üretiminin güzel ve kaliteli olduğunu belirterek, ürünün satılmasına katkı koymak amacıyla düzenlenen pazar etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür ettiler. Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da, pandemi dolayısıyla bu yıl festival yerine Pazar etkinliği düzenlediklerini belirterek, pazarda bölge üreticilerinden 30 civarı stant açıldığını, tamamen yerli ürünleri tüketiciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, hurmanın Lefke’deki görsel güzelliği yanı sıra ekonomik değeri de olduğunu kaydederek, normal şartlarda bu yıl 10. Hurma Festivali’ni düzenlemiş olacaklarını ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle üreticileri desteklemek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. P

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