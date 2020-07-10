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Lefke ilçesinin sorunları düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı

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Lefke ilçesinin sorunları düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı
Lefke ilçesinin sorunları düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, beraberindeki heyetle birlikte Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun davetlisi olarak, Lefke ilçesinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Lefke Belediyesi’nde yer alan toplantıda ilk sözü alan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, bölge sorunları hakkında bilgiler vererek, ilçe olan Lefke’nin gerekli hizmeti alamadığını belirtip bu konuda acilen çalışma yapılmasını talep etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilebilmesi için 2021 bütçesine bu yönde kaynak konulmasını istedi.

Kaya, CMC ile ilgili alınan iptal kararının memnuniyet verici olduğunu ancak bölgeyle ilgili olarak yeni madenciliğe yol açmayacak kararlar üretilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazırlık, plan ve program yapılmadan Lefke’nin kağıt üzerinde kalacak şekilde ilçe yapılmasının sorunları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Özersay, iki farklı koalisyon hükümetinde birçok krizle başetmek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, tüm bu sıkıntılı süreçte CMC konusunda bir iptal kararı, Aplıç yolu çalışmaları gibi önemli işlere de imza attıklarını söyledi.

İçişleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları’nın Lefke ile ilgili kendi alanlarındaki birçok konuda büyük uğraşlar verdiklerini kaydeden Özersay,Güzelyurt- Lefke anayolundaki ara emri sorununun çözülerek kaynağın bulunması ve ihale süreci aşamasına geçildiğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı Özersay, Lefke’nin ilçe olmasının gereklerini yerine getirebilmesi konusunda yapılması gerekenler hususunda çalışabilecek bir heyet oluşturma talebini değerlendireceklerini de belirtti.

Toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da bir açıklamada bulundu.

Bakan Atakan, bakanlık olarak imkanlar doğrultusunda bölge için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Atakan, özellikle Aplıç kapısının açılması konusunda Bakanlık olarak önemli bir insiyatif üstlendiklerini ve Aplıç kapısına giden yolun bölgeye yakışır şekilde yenilenmesiyle ilgili uğraşlarının süreceğini söyledi. (BRT)

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