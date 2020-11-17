Lefke’de hurma ürünü tanıtıldı

Her yıl adına festivaller düzenlenen hurma ürününün tanıtılması ve pazarlanmasına katkı koymak için bu yıl pandemi dolayısıyla farklı bir etkinlik olarak Hurma ve Yerel Ürün Pazarı gerçekleştirildi.

Her yıl adına festivaller düzenlenen hurma ürününün tanıtılması ve pazarlanmasına katkı koymak için bu yıl pandemi dolayısıyla farklı bir etkinlik olarak Hurma ve Yerel Ürün Pazarı gerçekleştirildi.

Lefke Bölgesi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Lefke bölgesinin kültürünü yansıtan etkinliklere üniversite olarak her türlü desteği veren LAÜ bu yıl da yeşili ve doğasının yanı sıra yerli ürünleriyle ünlü Cittaslow üyesi Lefke’de gerçekleştirilen Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’na etkinlik öncesi katkıda bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu (LAÜ TV) etkinlik öncesinde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ile röportaj yaparak etkinliğin kamuoyuna duyurulmasına olanak sağladı.

Sadece bölge üreticilerinin yerel ürünlerini satma şansı bulduğu pazarda, özellikle hurma ürünü ve hurmadan üretilen lezzetlere yer verildi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da, pandemi dolayısıyla bu yıl festival yerine Pazar etkinliği düzenlediklerini belirterek, pazarda bölge üreticilerinden 30 civarı stant açıldığını, tamamen yerli ürünleri tüketiciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, hurmanın Lefke’deki görsel güzelliği yanı sıra ekonomik değeri de olduğunu kaydederek, normal şartlarda bu yıl 10. Hurma Festivali’ni düzenlemiş olacaklarını ancak pandemi nedeniyle üreticileri desteklemek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.