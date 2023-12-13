Lefkoşa Hastanesi'nde Kasten Hasar Verip Güvenlik Görevlisini Rahatsız Etti

Sarhoş Şahıs, Lefkoşa Hastanesi Acil Servisinde Kasti Hasar ve Rahatsızlık Yaratarak Güvenlik Görevlisinin Gözlüğünü Kırdı, Tutuklandı"

13 Aralık 2023 tarihinde, gece saat 02:30 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinin bekleme salonunda, alkollü içki tesiri altındaki S.Ş.(E-37), makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak hastane çalışanlarını rahatsız etti. Bu sırada kendisine müdahale eden güvenlik görevlisiyle yaşanan olayda, görevlinin takılı olan gözlüğü yere düşüp üzerine basılarak kırıldı. Bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir. Olay, hastane içinde yaşanan çarpıcı bir skandal olarak kayıtlara geçti