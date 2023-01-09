Lefkoşa'da İki Evde Yangın Çıktı!

1- 08.01.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Hacı Sadık Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın çatı katında, Yahya BEYOĞLU mangal yakmak için mangala benzin döktüğü sırada, elindeki benzin bidonun tutuşması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 metre kare ebatında çatı kaplaması, alet çantası ile içerisindeki muhtelif aletler ve muhtelif ebatlardaki keresteler yanarak zarar görmüştür.

Yangını söndürmeye çalıştığı sırada, Yahya BEYOĞLU’nun her iki ayağında yanıklar meydana geldi.

Soruşturma devam etmektedir.



2- 09.01.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da Huzur Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin oturma odasında, muhtemelen faal durumdaki klima iç ünitesi prizinin aşırı ısınarak yanındaki gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, klima iç ünitesi, üç adet alüminyum pencere camı ve oturma odasındaki muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüş olup, oturma odasının duvarları çıkan ısıdan dolayı zarar gördü.

Ayrıca, ikametgahın tüm duvarları çıkan dumandan islendi.

Dumandan etkilenen üç ev sakin ise, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.