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Lefkoşa’da kavga ettiği kişinin gözünü kör eden Muhammed Tapınç cezaevine gönderildi

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Lefkoşa’da kavga ettiği kişinin gözünü kör eden zanlı Muhammed Tapınç, 8 yıl hapse mahkum edildi.
Lefkoşa’da kavga ettiği kişinin gözünü kör eden Muhammed Tapınç cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 15 Ağustos 2022 tarihinde tartıştığı Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurarak, bahse konu şahsı kör eden zanlı Muhammed Tapınç, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, znalı hakkında karar okundu.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu.

Kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun, ağır yaralama suçuna ve müştekinin gözünü kaybetmesinin ciddiyetine değindi; müştekinin 15 bin dolar karşılığında sanığı affetmesine karşın, müştekinin duyu organını kaybetmesinin vahim bir sonuç olduğunun altını ifade etti.

8 YIL HAPİS CEZASI

Aksun, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında, sanığı mahkum olduğu davalardan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

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