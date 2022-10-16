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Lefkoşa'da kaza! Araç Devrildi

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Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa'da kaza! Araç Devrildi

16.10.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Kasım BULANCAK (E-50) yönetimindeki RV 769 plakalı çift kabin araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundaki bordür taşlarına çarpıp yoldan çıktıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.  

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam etmektedir.

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