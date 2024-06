Prof. Dr. Lawrence Krauss, DAÜ'de Kozmoloji Semineri Verdi

Dünyaca ünlü teorik fizikçi ve kozmolog Prof. Dr. Lawrence Maxwell Krauss, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "A Brief Introduction to Cosmology" konulu bir seminer gerçekleştirdi; etkinlik, geniş bir katılımla ve büyük ilgiyle izlendi.

DÜNYACA ÜNLÜ TEORİK FİZİKÇİ VE KOZMOLOG PROF. DR. LAWRENCE MAXWELL KRAUSS, DAÜ'DE SEMİNER VERDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı, Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci Kulübü, DAÜ Rektörlüğü ile DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri öncülüğünde, Prof. Dr. Lawrence Maxwell Krauss, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, “A Brief Introduction to Cosmology” konulu seminer gerçekleştirdi.

Davetli olarak geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a gelen Kanada asıllı dünyaca ünlü ABD'li teorik Fizikçi ve Kozmolog, Fizik Profesörü ve Arizona State Üniversitesi'nde Origins Project Müdürü Prof. Dr. Lawrence Maxwell Krauss, Trodos dağına inşa edilen ve çok büyük bir yatırım ile açılan Cyprus Planetarium'da yaptığı sunuma ve Podcast’e ek olarak, Trodos Gözlemevi’nde bulunan teleskopu gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldız olan Arcturus'a doğrultarak teleskopu kullanıma açan bilim insanı oldu.

DAÜ Fizik Bölümü’nün girişimleriyle adanın kuzeyine davet edilen Prof. Dr. Krauss’un “A Brief Introduction to Cosmology” başlıklı seminerine, sadece DAÜ değil toplumun değişik kesimlerinden de izleyiciler katıldı. İlgili etkinliğe DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte Seçkin Profesörleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel Mangut, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, personel ve öğrencilerin yanı sıra ortaöğretim okulları ESK, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, NBC, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, İskele Türk Maarif Koleji’nin öğretmen ve öğrencileri ile New Horizon inisiyatifi üyeleri de katıldı.

Yaklaşık bir saat süren ve evrenin geçmişi, şimdiki bilimsel içeriği ve geleceğiyle ilgili detaylı bilgi içeren ders niteliğindeki konuşmanın sonunda, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Prof. Dr. Lawrence M. Krauss’a, etkinliğe katkı koyan ekip ile birlikte plaket takdim etti. Seminer sonunda büyük ilgi gören Prof. Dr. Krauss, dinleyicilerden gelen soru, fotoğraf çekimi ve kitap imzalatma taleplerini samimiyetle kabul ederek seyircilerin gönlünde taht kurdu.

DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

Etkinlik sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Prof. Dr. Krauss’u makamında ağırladı. Prof. Dr. Krauss, kendisine gösterilen samimi ilgi ve misafirperverliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini ileterek, kendi gözlem ve tecrübelerinden bahsetti. Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ise böyle değerli bir bilim insanını DAÜ’de ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Prof. Dr. Krauss’a etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. DAÜ Rektörlüğü tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katılan Prof. Dr. Krauss, Kıbrıs’a özgü yemeklerden ve Kıbrıs kültüründen övgü ile bahsetti.

Prof. Dr. Krauss DAÜ Fizik Bölüm Başkanlığı’na yaptığı ziyarette de yoğun ilgiyle karşılaşarak, akademisyen ve öğrencilerle bilimsel istişarelerde bulundu. DAÜ Fizik Bölümü’nde seçkin profesör unvanıyla görev yapmakta olan Prof. Dr. Mustafa Halilsoy ile Prof. Dr. Krauss, her ikisinin de şahsen tanıma fırsatı elde ettiği dünyaca ünlü fizikçiler üzerine sohbet etme imkânı buldu. Sohbet sırasında Prof. Dr. Krauss, Yale Üniversitesi’nde çalıştığı yıllarda temel parçacık fiziğine yaptığı katkılardan dolayı Sheldon Glashow ile birlikte Oppenheimer Ödülü’nü alan dünyaca ünlü teorik fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey ile ilgili anılarını içtenlikle paylaştı. Prof. Dr. Krauss Bölüm Başkanlığı ziyareti sırasında kendisine sorulan tüm soruları memnuniyetle yanıtlayarak, araştırma görevlilerinin çalışmalarını imzaladı. Adanın kuzeyine yaptığı ziyareti şehir turuyla tamamlayan ve Gazimağusa'nın tarihçesiyle ilgili bilgi alan Prof. Dr. Krauss, adada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ve ileriki yıllarda yeniden görüşmeyi dileyerek, DAÜ'ye ev sahipliğinden ötürü içten teşekkürlerini iletti.