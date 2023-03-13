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Lefkoşa'da Trafik Kazası!

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Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü Didar RUSTAMOV yaralandı.
Lefkoşa'da Trafik Kazası!

13.03.2023 tarihinde saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Didar RUSTAMOV (E-18) yönetimindeki GP 757 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Cemal Gürsel caddesi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çıkmış ve ardından Memo petrol istasyonuna ait reklam panosuna çarparak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan Didar RUSTAMOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Didar RUSTAMOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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