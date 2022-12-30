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Lefkoşa'da Trafik Kazası! Yoğun Bakıma Alındı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'da Trafik Kazası! Yoğun Bakıma Alındı

29.12.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Muhammad IBRAHIM (E-24) yönetimindeki RH 977 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kuyucak Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sola Kuzucak Sokağa dönüşe geçen Duran DAMLAR (E-55) yönetimindeki LY 485 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.                                         

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad IBRAHIM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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