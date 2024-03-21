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Levent Basketbol'da Türkiye'de ilk 8 finallerinde

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Mardin’de düzenlenen Türkiye Basketbol Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarında Levent Koleji kız takımı, önemli bir başarıya daha imza atarak, önceki yıllarda olduğu gibi adını Türkiye’nin en iyi 8 okulu arasına yazdırdı.
Levent Basketbol'da Türkiye'de ilk 8 finallerinde

A Grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak çapraz eşleşme sonrasında B Grubu ikincisi Erzurum Sabancı Ortaokulu ile yarı finalde eşleşen Levent Koleji, rakibini 87-41 mağlup eden adını Türkiye’nin en iyi 8 okulu arasına yazdırdı.

Türkiye Basketbol Yıldızlar Birinciliği 15 Nisan’da Kütahya’da gerçekleştirilecek

Levent Koleji yer aldığı A Grubu’nda Rize Çaykur Ortaokulu’nu 100-38, ikinci maçında da Bingöl Vali Güner Orbay Ortaokulu’nu 84-41 ve son maçında Van İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu’nu 80-30’luk skorla yenerek Erzurum ekibi ile karşılaşmıştı.

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