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Liberya'da yatılı Kuran kursunda çıkan yangında en az 27 kişi öldü

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Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir yatılı Kuran kursunda çıkan yangında en az 27 kişi yaşamını yitirdi.
Liberya'da yatılı Kuran kursunda çıkan yangında en az 27 kişi öldü

Çok sayıda çocuğun hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor ve o çocukların da hayatlarını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

Yangının, başkent Monrovia'nın kenar semtlerinden birindeki bir caminin bitişiğindeki Kuran kursunda sabaha karşı, çocukların uykuda olduğu bir saatte çıktığı belirtiliyor.

Ülkenin Devlet Başkanı George Weah, paylaştığı Twitter mesajında "Dualarım Paynesville City'deki okul binasında dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklar ve aileleriyle. Aileler ve Liberya'nın tamamı için zor bir dönemdeyiz. Düşüncelerim bu acıyı yaşayanlarla" dedi.

@GeorgeWeahOff tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

George Weah@GeorgeWeahOff

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved

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@GeorgeWeahOff tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Reuters'a konuşan polis yetkilisi Moses Carter, yangının elektrik kaynaklı olduğunu, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

BBC muhabiri Jonathan Paye-Layleh, Kızılhaç ambulanslarının cesetleri olay yerinden aldığını ve bugün gömülmelerinin planlandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Weah da cenaze törenine katılmak üzere bölgeye gitti.

AFP'ye konuşan yetkililer, yangında ölenlerin 10 ile 20 yaş arasında olduklarını söyledi.

Yangın sonrası toplanan aileler Bölge halkı yangın bölgesi yakınlarında toplandı.

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