Libya Açıklarında 2 Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 164 Ölü

Libya açıklarında alabora olan iki teknede 160'tan fazla göçmen hayatını kaybetti. 210 göçmeni taşıyan bir başka teknenin ise denize açılmasına engel olundu.

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki tekne alabora oldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasına göre ilk kazada ahşap tekne alabora oldu ve en az 102 göçmen hayatını kaybetti.

Teknedeki göçmenlerden sadece 8'i kurtarılabildi.

İkinci kazada 62 göçmen öldü

İkinci kazada da bir tekne alabora oldu, 62 göçmenin cansız bedeni Libya sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

Yetkililer, aynı gün 210 göçmeni taşıyan bir başka teknenin ise denize açılmasına engel oldu.

Bu yıl bin 500 dolayında göçmen açlık ve sefaletten kurtulma umuduyla açıldığı Akdeniz'de hayatını kaybetti.