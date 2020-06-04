  • BIST 109.529
  • Altın 371,152
  • Dolar 6,7616
  • Euro 7,5738
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Libya Ordusu, Başkentin Ayn Zara Ve Vadi Er-Rebi Bölgelerinde Kontrolü Sağladı

» »
Libya Ordusu, Başkentin Ayn Zara Ve Vadi Er-Rebi Bölgelerinde Kontrolü Sağladı
Libya Ordusu, Başkentin Ayn Zara Ve Vadi Er-Rebi Bölgelerinde Kontrolü Sağladı

 Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Senegal'de Uluslararası Uçuş Yasağı 30 Haziran'a Kadar Uzatıldı29 Mayıs 2020 Cuma 11:57
  • Libya’da BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi29 Mayıs 2020 Cuma 10:07
  • Sudan’da protestocular, hükümet binalarını yaktı29 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • BM'den: "Libya'ya Neredeyse Her Gün Hava, Kara Ve Deniz Yoluyla Silah Giriyor" Uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 10:33
  • Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”26 Mayıs 2020 Salı 16:13
  • Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı26 Mayıs 2020 Salı 09:38
  • BM Libya Destek Misyonu sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı26 Mayıs 2020 Salı 09:11
  • Dünyanın en derin aktif madeninde 164 işçide koronavirüs tespit edildi25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:36
  • Dünya Sağlık Örgütü: Salgın Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:46
  • Tanzanya Devlet Başkanı: Koronavirüsü duanın gücüyle yendik22 Mayıs 2020 Cuma 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti