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Limasol’da silahlı soygun

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Geçtiğimiz Pazar günü sabaha yakın Limasol’da gerçekleşen silahlı bir soygunda, 37 yaşındaki bir kadın ve 52 yaşındaki bir erkeğe, dairelerine girmeye çalıştıkları esnada, 3 maskeli şahıs tarafından saldırıda bulunulduğu belirtildi.
Limasol’da silahlı soygun

Alithia, soyguncuların silah tehdidiyle bahse konu şahısları eve sokup kendilerinden para istedikleri ve evden 5 bin 800 Euro, aynı zamanda başka şeyler de çaldıklarını yazdı.

Gazete, soyguncuların 52 yaşındaki şahsın 18 bin Euro değerindeki, gümüş renkli ve NKX 849 plakalı Mercedes C200 marka aracını çaldıklarını da ekledi.

HAVALİMANINDA SAHTE EVRAKLA YAKALANDI

Gazete başka bir haberinde ise, 42 yaşındaki bir şahsın geçtiğimiz Cumartesi akşamı Baf havalimanında evrak sahteleme ve başka birinin kimliğine bürünme suçlarından ötürü polis tarafından tutuklandığını yazdı.
Şahsın yanında eşi ve çocuğuyla adaya giriş yapmaya çalıştığını ve pasaport kontrolü sırasında tutuklandığını kaydeden gazete, şahsın geçmişte sistemde tespit edilen isimle Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve kısa zaman önce Güney Kıbrıs’a yeniden girebilmek için bilgilerini değiştirdiğini kabul ettiğini belirtti.
Şahsın tutuklandığı, ailesinin ise ülkeye girmesine izin verilerek, kendilerine 10 günlük oturma izni verildiği ifade edildi.

BAF’A BAĞLI EMBA’DA PATLAMA

Başka bir haberde ise, Baf’a bağlı Emba’da, geçtiğimiz Cumartesi akşamı inşaat halindeki bir binada, yangın söndürücü tipinde ve tahrip gücü düşük patlayıcıya sahip el yapımı metal bir nesnenin patladığı belirtildi.

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