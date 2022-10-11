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Londra’da saykodelik maddeleri araştıran şirket 2,5 milyon sterlin yatırım aldı

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Beyinde serotonin reseptörlerini aktive ederek halüsinojenik etkilere yol açan saykodelik maddelerin tedavi amaçlı kullanımını araştıran Clerkenwell Health şirketi toplam 2,5 milyon sterlin (52 milyon lira) yatırım aldı
Londra’da saykodelik maddeleri araştıran şirket 2,5 milyon sterlin yatırım aldı

Londra’daki şirket, saykodelik maddeleri travma ve şiddetli baş ağrısı gibi hastalıkların tedavisinde kullanmanın yollarını arayacak.

Genellikle yeraltı dünyasına veya marjinal kültürlere atfedilen uyuşturuculardan ketamin, MDMA, ekstazi ve psilosibin gibi uyuşturucu maddeler, travma sonrası stres bozukluğundan (PTSD) küme tipi baş ağrılarına kadar birçok tedavide ve terapide kullanılmak için araştırılıyor.

Yatırımcıları arasında Lionheart Ventures, Convergence Partners ve Exceptional Ventures olan klinik, yapacağı deneyle, tedavi edilemez bir kanser teşhisine bağlı uyum bozukluğunun tedavisi için psilosibin destekli psikoterapiyi, tek başına psikoterapiyle karşılaştırarak etkinliğini ve güvenliğini değerlendirecek. 

Clerkenwell Health CEO’su Tom McDonald, “Birleşik Krallık, rekabetçi yapısı sayesinde klinik deneylerde küresel lider olmak için son derece iyi bir konumda, bu yüzden operasyonlarımızı Londra’da başlatmayı seçtik” açıklamasını yaptı.

Saykodeliklerle ilgili araştırmaların çoğu şu anda üniversitelerde ve hastanelerde yapılıyor. Genellikle ilaç geliştiricileri tarafından yapıldıkları için tek bir şirket veya bileşik içinde belirleniyor. Buna karşılık, Clerkenwell Health, birden fazla ilaç geliştiricisi ile çalışacağını belirtiyor.

 

Exceptional Ventures’ın kurucu ortağı Paolo Pio, “Saykodelikler, zihinsel bozuklukların tedavisinde büyük umut vaat ediyor, ancak bu karmaşık bir alan. Clerkenwell Health kurucuları bu alanda yılların deneyimini bir araya getiriyor” dedi.

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