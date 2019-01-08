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LTB akaryakıt teminini K-Pet’le yapacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi, bir süre önce sonuçlandırdığı Akaryakıt Alım İhalesi kapsamında Kıbrıs Türk Petrolleri LTD (K-Pet) ile sözleşme imzaladı
LTB akaryakıt teminini K-Pet’le yapacak

41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına yüzde 48’lik indirimle temin edilecek.

Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.

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