LTB akaryakıt teminini K-Pet’le yapacak

41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına yüzde 48’lik indirimle temin edilecek.
Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.
41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına yüzde 48’lik indirimle temin edilecek.
Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.
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