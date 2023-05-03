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LTB Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın dördüncüsü yapılıyor

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LTB Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın dördüncüsü yapılıyor
LTB Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın dördüncüsü yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’na kayıtlar başladı. En Güzel Bahçe, En Güzel Balkon ve En Yeşil Okul Bahçesi olarak 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada özenle hazırlanmış birbirinden güzel, birbirinden renkli bahçe, balkon ve okul bahçeleri yarışacak. Geleneksel hale gelen LTB Yeşil Lefkoşa Yarışması çevreye yönelik yurttaşların ilgisini ve sevgisini artırıp duyarlılık bilincini desteklemek, estetik niteliğini geliştirmek, yurttaşların yaşadığı alanın peyzajına ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacını taşıyor.

Son Başvuru Tarihi 2 Haziran 2023

Yarışmaya başvurular 3 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0533 843 0582 numaralı Whatsapp hattından yapılacaktır.

Yarışmada oluşturulan jüride LTB Başkanı, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, LTB Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor temsilcisi yer alıyor. LTB Park Bahçeler Şubesi de yarışmanın juri danışmanlığını yapacak.

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılara www.lefkosaturkbelediyesi.org web sayfasından ulaşılabilir.

Ödüller

En Güzel Bahçe kategorisinde 1.’lik Ödülü Çağ Akar LTD’den Elektrikli Çit Kesme Makinası, 2.’lik ödülü SIBA İthalat İhracat LTD’den Bahçe süs aksesuarı, 3.’lük Ödülü ise LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 200 adet mevsimlik çiçek ve 10 adet süs bitkisi.

En Güzel Balkon kategorisinde 1.’lik ödülü Çağ Akar LTD’den sulama seti ve çiçek budama makası, 2.’lik ödülü SIBA İthalat İhracat LTD’den Balkon süs aksesuarı, 3.’lük ödülü LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 100 adet mevsimlik çiçek ve 5 adet süs bitkisi.

En Yeşil Okul Bahçesi kategorisinde 1.’lik Ödülü SIBA İthalat İhracat LTD’den oturma bankı, 2.’lik Ödülü Çağ Akar LTD’den 16 lt ilaçlama makinası,3.’lük ödülü ise LTB Fidanlığı’ndan 5 adet meyve fidanı.

 

 

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