LTB’nin Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

15 Nisan– 19 Nisan tarihleri arasında yapılan 73 iş yeri denetlemesinde 9 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetimler sonucunda Devcan Market isimli işletmeye iş yeri izinsiz, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılmasından ve iş yeri içerisinde yatı olmasından, Dilekçi Market isimli iş yerine sağlık karnesi olmayan personel çalıştırması , Berberim isimli iş yerine izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sihhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Ayrıca Mine Yayla Berber Salonu isimli iş yerinin sağlık karnesiz personel çalıştırması, gayrı sihhi ortam ve iş yeri içerisinde yatı olmasından dolayı faaliyeti durduruldu.

Müsadere İşlemleri Yapıldı

Reis Market (Merkez) isimli iş yerinden 5 Birim (17 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan ve uygun olmayan muhafaza koşullarından, Ayamar Market isimli iş yerinden 1 Birim (6 adet) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından, Devcan Market isimli iş yerinden 2 Birim (4 adet) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından , Çakıl Market isimli iş yerinden 1 Birim (3 Adet) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından, Reis Market (Göçmenköy) isimli iş yerinden 16 Birim (110 Adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, Gürsoy and Sons Ltd. İsimli işyerinden 1 Birim (22 Kilo) ürün tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 4 Restoran, Kafe, 2 Bar, 1 Unlu Mamül Üretim ve Satış üretim yeri, 2 Meyhane, 10 Kuaför/ Berber Salonu/Güzellik Salonu, 2 Eğitim Merkezi Kafeteryası, 19 Market, 4 Off Licence, 4 Gıda Deposu, 1 Dernek Lokali, 2 Spor Salonu, 2 Pansiyon, 5 Kahvehane, 1 Motosiklet Satış, 2 İnternet Kafe, 6 Oto Yıkama.