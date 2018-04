LTB’ye ait tüm binalar, araçlar ve LTB personeli her türlü riske karşı sigortalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait değerlerin korunması yönelik bir süre önce

çıkılan ve sonuçlanan ihalenin sözleşmesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ihaleyi

kazanan Derviş Hacı Ali Ticaret Ltd. Şirketi Müdürü Buğçe Hacı Ali tarafından

imzalandı. Sözleşme kapsamında LTB Binası ile içerisinde bulunan demirbaş, LTB’ye ait araçlar

ve LTB’ye bağlı binalar kaza, yangın ve depreme karşı sigortalandı, tüm LTB

personeline de ferdi kaza sigortası yaptırıldı. Başkan Harmancı: “Her yıl üzerine eklemeler yaparak sigorta sözleşmelerimiz yenileniyor” LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı açıklamada sözleşmenin 190

araç, 13 bina ve 830 personeli kapsadığını belirterek çalışma esnasında oluşabilecek kazalardan dolayı işveren mali mesuliyet ve üçüncü şahıslara karşıda sigortalandığını kaydetti. Her sene üzerine birşeyler katarak sözleşmenin

yenilenmesinin önemine işaret eden Başkan Harmancı bu kapsamda iyi bir çalışma dönemi yaşanacağına inanç belirtti. Başkan Harmancı ayrıca sektörde önemli bir firma ile sözleşme imzalandığını ifade ederek her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu.