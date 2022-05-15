LTL'de okul kütüphanesinin açılışı yarın yapılıyor

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL), Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın maddi katkılarıyla yapılan okul kütüphanesinin açılışı yarın yapılıyor.
LTL’den verilen bilgiye göre, açılış yarın saat 10.00’da düzenlenecek.
Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL), Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın maddi katkılarıyla yapılan okul kütüphanesinin açılışı yarın yapılıyor.
LTL’den verilen bilgiye göre, açılış yarın saat 10.00’da düzenlenecek.
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