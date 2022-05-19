Lüks araç sevdası kriz dinlemedi

Üniversiteliler barınma ve beslenme gibi çok sayıda sorunla mücadele ederken mali kaynaklar ile laboratuvar araçlarının yetersizliğinden yakınan Uşak Üniversitesi, 615 bin TL ödeyerek lüks makam aracı kiraladı

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yükseköğretim hayatını sürdüremeyen öğrenci sayısı giderek artarken bir üniversite daha lüks makam aracı kiraladı. Uşak Üniversitesi’nin, model yılı en az 2020 olmak üzere 615 bin TL ödeyerek makam aracı kiraladığı öğrenildi.

Üniversite, makam aracı kiralamak için 30 Mart’ta ihale açtı. Teklif toplama gününün 21 Nisan olarak belirlendiği ihale 16 Mayıs’ta sonuçlandırıldı. Uşak Üniversitesi ile Öztürkcan Tur isimli otomotiv şirketi arasında sözleşme imzalandı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 615 bin 69 TL oldu. Ayda 19 bin 840 TL kira ödenecek araç, 31 ay boyunca üniversite tarafından kullanılacak.

AÇILAN TAVAN TALEBİ

2021 yılı faaliyetlerini içeren raporunda, “Mali kaynakların ve kaynak yaratmadaki araçların yetersizliğinden” şikâyet eden Uşak Üniversitesi’nin kiraladığı makam aracının teknik özellikleri de dikkati çekti. Üniversite yönetimi, makam aracında olmasını istediği özelliklerden bazıları, ihale dosyaları arasında yer alan teknik şartnamede şöyle sıraladı:

“Anahtarsız çalıştırma, hız sabitleme, karartılmış arka ve yan camlar, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, ABS, yokuş kalkış sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, yorgunluk tespiti, gündüz sürüş farları, far sensörü, ön ve arka park sensörü, koltuk ısıtma, yol bilgisayarı, ön arka dijital klima, sunroof...”

SORUNLAR YUMAĞI

Uşak Üniversitesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu, üniversitedeki mevcut sorunları ortaya koymuştu. Raporun, zayıflıklar bölümünde şunlar kaydedilmişti:

•Mali kaynakların ve kaynak yaratmadaki araçların yetersizliği.

•Sosyal alanların yeterli düzeyde olmaması.

•Laboratuvar araç ve gereç yetersizliği.

•Üniversitede akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması.