Lute ve Akıncı yarın yeninden görüşecek

Sözcü açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Sayın Jane Holl Lute’u bugün saat 10:00’da kabul ederek yaklaşık bir saat kırk beş dakika görüştü. Hazırlanması için çalışılan referans kavramları (terms of references) için Sayın Cumhurbaşkanımız Jane Holl Lute ile ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptı.

Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın Jane Holl Lute’u yarın saat 10:30’da yeniden kabul ederek görüşecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB özel danışmanı Erhan Erçin ve II. Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu. 17.12.2018

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Müzakerelerin yeniden başlaması olasılığının bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla görevlendirilen Lute, dün Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, geçen hafa içerisinde ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan, Haziran 2017’de İsviçre’de düzenlenen konferansta sonuç çıkmamasının ardından kopan müzakerelere devam edilebilmesi olasılığı üzerinde temaslarda bulunması için atanan Lute, Temmuz 2017’den itibaren adaya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

Akıncı, Lute'u kabul etti