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Lute’un Kasım ayında adaya gelmesi bekleniyor

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BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kasım ayında adaya geleceğine dair bilgiler Rum basınında yer aldı.
Lute’un Kasım ayında adaya gelmesi bekleniyor

Politis ve diğer gazeteler, Rum hükümetinde yetkili bir kaynağa dayandırdıkları haberlerinde, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kasım ayında adaya geleceğini iddia ettiler.

Gazete, Lute’un adaya, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapmaları beklenen üçlü görüşmenin ön hazırlığını yapmak için geleceğini belirtirken gelişmelerin yavaş yavaş rayına oturmaya başlamasına karşın gerek adadaki iki taraf, gerekse BM’den neredeyse hiç bilgi sızması gerçekleşmemesine dikkat çekti.

Guterres’in liderlerle görüşmesinin tipik bir görüşme olmayacağı ve liderlerden uzlaşmazlıklarını ortaya koymalarını isteyeceğini iddia eden gazete, üçlü görüşmenin ardından garantörlerin katılacağı gayrı resmi beşli bir konferans yapılmasının öngörüldüğünü de hatırlattı.

Haberde, AB’nin beşli konferansta yer almayacağı ancak gerek duyulması halinde danışılacak bir birim olarak hazır bulunacağı da ifade edildi.

JUNCKER’İN “HAYAL KIRIKLIĞI”

Öte yandan gazeteler, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, görevini devretmesi sebebiyle Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yaptığı veda konuşmasında Kıbrıs sorununa değinmesine de yer verdiler.

Politis, Juncker’in konuşmasında, görev süresince yaşadığı en büyük hayal kırıklığı ve başarısızlıklardan birinin Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmaması olduğunu söylediğini belirtti ve Juncker’in konuşmasına ayrıntılı şekilde yer verdi.

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