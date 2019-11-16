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Lute'un liderlerle görüşmeleri bugün

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BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute, bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek.
Lute'un liderlerle görüşmeleri bugün

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Ada’daki temaslarına bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u bugün saat 11.00’de kabul edecek.

Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla gelen Lute, bugün Akıncı ile görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek.

Lute – Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da başlayacak.

Lute, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde Eylül ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Lute, adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ara bölgede düzenlediği gayrı resmi resepsiyonda bir araya getirmişti.

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