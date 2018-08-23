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Maç sonucu | Partizan Beşiktaş 1-1 (UEFA Avrupa Ligi Play Off)

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UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş Belgrad deplasmanında Partizan ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen siyah beyazlılar 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
Maç sonucu | Partizan Beşiktaş 1-1 (UEFA Avrupa Ligi Play Off)

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele verdiği son aşamada Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Play Off ilk maçında zorlu Belgrad deplasmanına çıkan siyah beyazlılar 14.dakikada Ricardo’nun attığı golle 1-0 geriye düştü. Şoku çabuk atlatan Şenol Güneş’in öğrencileri 1 dakika sonra Quaresma’nın şık ortasında Tolgay Arslan’ın kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Deplasmanda gol bulmanın avantajını kullanmak  isteyen Beşiktaş, kalan dakikalarda maçı rölantiye aldı. Partizan’a karşı avantajı kaybetmek istemeyen Kartal, maçın son düdüğüne kadar iyi bir mücadele ortaya koyarak rakibine gol izni vermedi.Karşılaşma karşılıklı atılan birer golle sona erdi.

Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için bir 90 dakika daha oynayacak olan Beşiktaş, 30 Ağustos’ta Vofadone Park’ta oynanacak rövanş maçı öncesi 1-1’lik skoru alarak avantaj yakaladı.

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