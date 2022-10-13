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“Mağusa Söyleşileri” başlıyor… İlk konuk Yalçın Vehit

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 Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), “Mağusa Söyleşileri”ne bu cumartesiden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.
“Mağusa Söyleşileri” başlıyor… İlk konuk Yalçın Vehit

 Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), “Mağusa Söyleşileri”ne bu cumartesiden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

MASDER’den yapılan yazılı açıklamada, söyleşilerin MASDER binasında yer alacağı ve yeni dönemin ilk konuğunun eski Turizm Bakanlığı Müsteşarı, turizmci Yalçın Vehit olacağı belirtildi.

Vehit’in konuk olacağı ve “Turizmin Geleceği ve Mağusa” başlıklı sunu yapacağı etkinlik saat 10.30’da başlayacak.

Açıklamada, yeni dönem söyleşilerde, evvelden olduğu gibi Mağusa’nın yaşanmış tarihini ve geleceğini, kahve eşliğinde, anlatım ve karşılıklı sohbet/tartışma yoluyla kayıt altına alarak toplumsal belleğe katkı sunulacak.

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