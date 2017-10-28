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Mağusa Spor Akademisi 2’inci Wow Kremlin Cup’a katılıyor

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Mağusa Spor Akademisi 2’inci Wow Kremlin Cup’a katılıyor
KKTC Mağusa Spor Akademisi U9 takımı Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası minikler futbol turnuvasına katılıyor.

Hitsporder Organizasyon Spor Kulübü Derneği tarafından 27-29 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 2.Wow Kremlin Cup Uluslararası futbol turnuvasında mücadele edecek olan KKTC Mağusa Spor Akademisi U9 takımı dün sabah turnuvaya katılmak için adadan ayrıldı.

2.Wow Kremlin Cup Uluslararası futbol turnuvasında katılacak olan KKTC Mağusa Spor Akademisi U9 futbol takım kafilesinde bir yönetici, iki antrenör, 11 futbolcu, beş de futbolcu Ailesinden oluşan 19 kişi yer alıyor. 2.Wow Kremlin Cup Antalya turnuvasında B grubunda KKTC Mağusa Spor Akademisi, İnegölspor, İstanbul Kemer Futbol Okulu, Çorlu Fener Spor Kulübü, Eskişehir idman Gücü takımları ile mücadele edecek. Bugün üç maça çıkacak olan KKTC Mağusa Spor Akademisi, ilk maçında İstanbul Kemer Futbol Okulu ile ikinci maçında İnegöl, Çorlu Fener Spor Kulübü ile de üçüncü maçına çıkacak.

28 Ekim Cumartesi günü grup da son karşılaşmasını Eskişehir idman Gücü ile yaparak grup maçlarını tamamlayacak olan KKTC Mağusa Spor Akademisi 29 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde ülkemize geri dönecek.

KKTC Mağusa Spor Akademisi U9 takım antrenörleri Hakan Şeren, Kemal Manalı, 2.Wow Kremlin Cup Antalya turnuvasına ilk kez katılacaklarını belirterek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği olarak ilk kez bir yurt dışı tema gerçekleştireceklerine vurgu yaparak, Uluslararası organizasyona katılmak için maddi ve manevi destek olan katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza, Dernek başkanımız Ahmet Ogan’a ve sporcu Ailelerine teşekkür ederiz. 

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