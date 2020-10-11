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Mağusa'da ara bölgede yangın çıktı

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Mağusa'da ara bölgede yangın çıktı
Mağusa'da ara bölgede yangın çıktı

Derinya Sınır Kapısı Bölgesi’nde Güney’den Kuzey’e 2 adet havai fişek atılması sonucu ara bölgede yangın çıktı. 

Polisten yapılan açıklama şöyle; Bu akşam saat 19:40 sıralarında, Derinya Bölgesinde, Rum barikatında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak eylemlerine devam etmişlerdir. Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri almıştır.

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