  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1228 test, 2 yeni vaka

Mağusa'da bıçaklama!

» »
Bıçaklayıp kayıplara karıştı polis her yerde zanlıyı arıyor
Mağusa'da bıçaklama!

Gazimağusa'da dün saat 22.30 sıralarında, Karakeşliler bölgesinde yabancı uyruklu  iki erkek şahıs arasında çıkan tartışma sonrası, K.H.N. (E-29), tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Truonlt Van Dunlt’ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Olayda ağır yaralanan Truonlt Van Dunlt kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. 

Polisin soruşturması devam ederken zanlı K.H.N. ise aranıyor.   (MHA)

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cafeyi basıp bir kişiyi sopayla döven 5 kişi teminatla serbest02 Kasım 2020 Pazartesi 17:44
  • Erdem Akademi Spor Derneği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti02 Kasım 2020 Pazartesi 16:25
  • Kayıp Şahıslar Komitesi: “Piknik yapacağını açıkladı, askerî statü miti ve bahanesi çöktü”02 Kasım 2020 Pazartesi 13:41
  • Mağusa'da cafe basanlar tutuklandı!02 Kasım 2020 Pazartesi 12:09
  • Lions Garden Disco , karantina kurallarını ihlal etti!01 Kasım 2020 Pazar 16:33
  • Son Dakika Haberi:...Ölümlü trafik kazası..01 Kasım 2020 Pazar 09:17
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mağusa’da da kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 14:46
  • UBP Mağusa teşkilatı:Üyelerin hür iradesine müdahale edilmesine asla müsaade etmeyeceği28 Ekim 2020 Çarşamba 20:01
  • Araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de aranıyor27 Ekim 2020 Salı 18:38
  • Mağusa'da 12 Suriyeli mülteci bulundu26 Ekim 2020 Pazartesi 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti