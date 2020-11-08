Mağusa'da bıçaklama!

Gazimağusa'da dün saat 22.30 sıralarında, Karakeşliler bölgesinde yabancı uyruklu iki erkek şahıs arasında çıkan tartışma sonrası, K.H.N. (E-29), tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Truonlt Van Dunlt’ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.
Olayda ağır yaralanan Truonlt Van Dunlt kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Polisin soruşturması devam ederken zanlı K.H.N. ise aranıyor. (MHA)
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