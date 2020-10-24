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Mağusa'da bıçaklama! Kafede otururken sırtından bıçaklandı!

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Mağusa'da bıçaklama! Kafede otururken sırtından bıçaklandı!
Mağusa'da bıçaklama! Kafede otururken sırtından bıçaklandı!

Gazimağusa'da bu akşam saat 19.45 raddelerinde salamis yolu uzerinde bulunan bir mekanda kız arkadaşı ve kız arkadaşının kız arkadaşı ile oturan M.A. Y. isimli şahıs kimliği meçhul bir sahıs tarafından bıçaklandı

Yaralanan M.A.Y  hastaneye kaldırıldı.  

Sırtındaki yaranın fazla derin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bıçaklanan şahıs kendisini bıçaklayan şahsın kim olduğunu görmediğini ve niçin bıçakladığını da anlamadığını ifade ettiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre M.A. Y.'ın kız arkadaşının kız arkadaşının erkek arkadaşlarının biri tarafından yanlış anlaşılma sonucu  bıçaklanmış olduğu  öğrenildi.(MHA)

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