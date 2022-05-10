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Mağusa'da Bir Restoranda Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Mağusa'da Bir Restoranda Yangın

09.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Gonca
Restoran isimli iş yerinde, davlumbazda biriken yağların tutuşması sonucu yangın meydana
gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, davlumbaz ve iç mekanizması, iki adet döner pişirme makinesi ve üzerlerinde bulunan dönerler ile muhtelif beyaz eşyalar yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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