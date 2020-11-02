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Mağusa'da cafe basanlar tutuklandı!

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Mağusa'da cafe basanlar tutuklandı!
Mağusa'da cafe basanlar tutuklandı!

01.11.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, İ.Ö.(E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E- 27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25), ortak bir amaç için bir araya gelip ellerinde kanunsuz olarak bulundurdukları tahta sopalarla Cafe Pascucci isimli iş yerine girerek halkın huzur ve sükûnunu bozmak suretiyle, orada müşteri olarak bulunan Ahmet BAYIR’ın vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak ayakları ve ellerindeki sopalarla adı edilene vurup ciddi şekilde darp
etmişlerdir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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