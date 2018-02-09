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Mağusa'da ev yangını

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Mağusa'da ev yangını
Elektrikli battaniyenin aşırı ısınıp tutuşması sonucu

EV YANGINI         
08.02.2018 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da Princess Browita ABBİYESUKU’nun kalmakta olduğu ikametgahın salon odası içerisinde, koltuk üzerinde bulunan elektrikli battaniyenin aşırı ısınıp tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar görmüştür.  Soruşturma devam etmektedir.

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