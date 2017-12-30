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Mağusa'da feci ölüm!

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Mağusa'da feci ölüm!
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bu sabah saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’da, Asiller yolu sokakta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini...

Gazimağusa’da sabahın ilk saatlerinde Arslan Mobilya Fabrikası’nın işçi lojmanında çıkan yangında, fabrikada işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Şükrü Dağdelen feci şekilde hayatını kaybetti..

Polis Basın Subaylığı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre bu sabah saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’da ,Asiller yolu sokakta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Gazimağusa’da sakin Mehmet Arslan’ın (E-46,Dülger) yaptığı Arslan Mobilya isimli iş yerine ait lojmanda ısınmak için yakılan gazlı sobanın ateşinin yatağa temas etmesi neticesinde bir yangın çıkmıştır.

Yangın esnasında konu ikametgahın yatak odasında uyuyan Şükrü Dağdelen(E-31) yanarak vefat etmiştir.Yangın neticesinde ikametgahın yatak odası tamamen , mutfak kısmı ise kısmen yanarak hasar görmüştür.

Dağdelen’in kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için bugün otopsisinin yapılacağı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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