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Mağusa'da hırsızlık, hem de ev sahibi evdeyken!

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Mağusa'da hırsızlık, hem de ev sahibi evdeyken!
Mağusa'da hırsızlık, hem de ev sahibi evdeyken!

05.04.2017 tarihinde, 16:30-17:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da R.B. (E-29) ve R.G. (E-30), Derviş YEŞİLBAŞ’a ait dairenin ana giriş kapısının kilidini tasarruflarında bulunan özel bir alet ile kırıp açtıktan sonra, içeriye girerek bir adet LCD televizyon, bir adet dizüstü bilgisayar ile muhtelif ziynet eşyasını çaldıkları, yine aynı tarihte ve aynı yöntemle kime ait olduğu henüz tespit edilmeyen bir ikametgaha girip içerisinden bir adet televizyonu da çaldıkları, Damla ÖZHAN'a ikametgahın kapısını da açmaya çalıştıkları sırada içeriden ses duymaları sonucu, söz konusu ikametgaha girmeden olay yerinden ayrılmışlardır.

Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, ev açmakta kullandıkları aletler ve çalınan eşyalar tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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