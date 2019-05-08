Mağusa'da intihar girişimi, 5. kattan atladı.
Gazimağusa Sakarya bölgesinde bugün 16.30 sıralarında yapımı devam eden inşaatın 5. Katına çıkan Şirin Budak isimli genç kız intihar etti.
Kızın atlamaması için arkadaşı da ikna etmeye çalıştı. Genç kız kendine de zarar verdi kendi kolunu ve bacağını kesti.
1 saat boyunca ikna çalışmalarına rağmen genç kız kendini 5. Kattan aşağı attı. Kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. (MHA)
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