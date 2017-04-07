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Mağusa'da "iş kazası": Bacağını kesti...

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Mağusa'da "iş kazası": Bacağını kesti...
Mağusa’da dün öğleden sonra gerçekleşen iş kazasında, bir işçi elektrikli degobaj makinesiyle kendi bacağını kesti…

MHA Haberi'in aktarımına göre, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dimilliler isimli şantiyede hurda plastik su deposunu elektrikli degobaj makinesiyle kesmeye çalıştığı sırada, makinenin elinden kayması sonucu sağ üst bacağını ciddi şekilde kesen Pakistan uyruklu 26 yaşındaki Muhammad Idrees ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından hemen Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç işçi, ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Idrees ameliyatın ardından cerrahi servisinde müşahade altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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