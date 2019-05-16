Mağusa'da kavga, burnunu kırdı...

10.05.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa'da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, M.O. (E-20) ve M.S. (E-23) aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri sırada, M.S. yüzüne aldığı darbeden dolayı burun kemiği ve göz tabanı kemiği kırılarak vahim zarara uğramıştır.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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