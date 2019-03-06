Mağusa'da kaza! Tavanı üzerinde durabildi! Kazada yaralılar var!

Mağusa’da St Barnabas Çemberi yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla attı, tavanı üzerinde durabildi.
Kaza sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde.
Detaylar gelecek...
Mağusa’da St Barnabas Çemberi yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla attı, tavanı üzerinde durabildi.
Kaza sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde.
Detaylar gelecek...
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