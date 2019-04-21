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Mağusa'da park halindeki aracı tornavida ile çizerek ''hırsız'' yazdı

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Zanlıya 3 gün tutukluluk
Mağusa'da park halindeki aracı tornavida ile çizerek ''hırsız'' yazdı

20 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa’da, ayrılmış olduğu eski eşi ile husumet olduğu gerekçesiyle bir şahsa ait park halindeki plakalı aracın ön camını tornavida ile çizerek “Hırsız” yazmak suretiyle kasti hasar suçunu işleyen Gazimağusa sakini K. B ( E.47 ) polis tarafından tutuklandı.

Zanlıya 3 gün tutukluluk
Bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Umut İnan huzuruna çıkarılan zanlı ile ilgili olguları tahkikat memuru Murat Öztürk aktardı. Öztürk yeminli şahadetinde zanlının 20.4.19 tarihinde Gazimağusa’da Ocak 2019 da boşandığı eşi ile husumet olduğuna inandığı bir şahsın park halindeki plakalı aracın ön camını tornavida ile çizerek “Hırsız” yazmak suretiyle kasti hasar yaptığını aktardı. Aynı tarihte tutukladığı zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru kamera görüntülerinin incelecek olması ve alınacak ifadelerin değerlendirilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

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