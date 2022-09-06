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Mağusa’da sürpriz aday Salih Oktay'a HP ve TDP destek verebilir...

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Mağusa’da sürpriz aday Salih Oktay'a HP ve TDP destek verebilir...
Mağusa’da sürpriz aday Salih Oktay'a HP ve TDP destek verebilir...

Mağusa’da Salih Oktay sürprizi, HP ve TDP destek verebilir...

Gazimağusa’nın sevilen esnaflarından Salih Oktay’ın belediye başkanlığına bağımsız aday olarak talip olduğu öğrenildi.

Gazimağusalıların “saatçi Salih” olarak yakından tanıdıkları Salih Oktay yıllarca Mağusa kaleiçinde saatçi olarak sevilen bir esnaf olarak biliniyor.

Daha önce belediye meclis üyeliği de yaptığı için belediyecilik ve yerel yönetim tecrübesi de bulunan Salih Oktay’ın iddialı bir aday olduğu ve belediye başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar konuşulan dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Oktay'a HP ve TDP'nin ise destek verebileceği konuşuluyor. 

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