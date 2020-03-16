Mağusa'da ve Girne'de kapatmayan iş yerlerine polis tarafından işlem.. İşte o işletmeler...

Mağusa'da kapatmayan iş yerlerine polis tarafından işlem.. İşte o işletmeler...

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 16.03.2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Avrupa Kuru temizleme isimli iş yeri ile Girne’de faaliyet gösteren King Prawn Sea Food Market & Restaurant isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edilmiştir.

Her iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.