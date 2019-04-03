Mağusa'da yüzlerce kadına cinsel içerikli mesaj atan şahıs tutuklandı

Facebook’ da sahte isim altında açmış olduğu sayfasından yüzlerce kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen B.Y ( E-29 ) şikayet üzerine 2.4.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlının Şubat 2018 ile 1.4.2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da sakin S.E.K ( K.22 ) isimli kadının facebook hesabına cinsel içerikli yazılar gönderildiğinin şikâyetçi tarafından polise bildirilmesi üzerine 2.4.2019 tarihinde zanlıyı tespit edip tutukladığını aktardı.

Hafız şahadetine devamla sanığın polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulundurduğu samsung marka cep telefonunu incelediğini ve emare olarak el koyduğunu söyledi.

Zanlının cep telefonunda yaptığı incelemede sosyal medyadaki sahte hesabından yüzlerce bayana cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini belirten Hafız bu yöndeki araştırmalarını salimen sürdürebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)