  • BIST 94.375
  • Altın 233,098
  • Dolar 5,6168
  • Euro 6,3107
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Mağusa'da yüzlerce kadına cinsel içerikli mesaj atan şahıs tutuklandı

» »
Mağusa'da yüzlerce kadına cinsel içerikli mesaj atan şahıs tutuklandı
Mağusa'da yüzlerce kadına cinsel içerikli mesaj atan şahıs tutuklandı

Facebook’ da sahte isim altında açmış olduğu sayfasından yüzlerce kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen  B.Y ( E-29 ) şikayet üzerine 2.4.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlının Şubat 2018 ile 1.4.2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da sakin S.E.K ( K.22 ) isimli kadının facebook hesabına cinsel içerikli yazılar gönderildiğinin şikâyetçi tarafından polise bildirilmesi üzerine 2.4.2019 tarihinde zanlıyı tespit edip tutukladığını aktardı.

Hafız şahadetine devamla sanığın polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulundurduğu samsung marka cep telefonunu incelediğini ve emare olarak el koyduğunu söyledi.

Zanlının cep telefonunda yaptığı incelemede sosyal medyadaki sahte hesabından yüzlerce bayana cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini belirten Hafız bu yöndeki araştırmalarını salimen sürdürebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da vefat30 Mart 2019 Cumartesi 19:11
  • Gazimağusa Belediyesi’nden Çevre Dostu Yöntemlerle Sivrisinek İle Mücadele29 Mart 2019 Cuma 18:58
  • Voyvodalık: Otomobile kasti hasar29 Mart 2019 Cuma 11:15
  • Nami, Mağusa Serbest Liman Bölgesini ziyaret etti28 Mart 2019 Perşembe 19:11
  • İzinsiz İkamete 10 gün hapis cezası27 Mart 2019 Çarşamba 18:55
  • Mağusa'da Suriyeli mültecilere yardımcı olan 4 zanlı hükümsüz tutuklu olarak 7 gün hapse gönderildi27 Mart 2019 Çarşamba 18:46
  • Tatar, “ Vatandaşın sıkıntıları giderilmelidir ”26 Mart 2019 Salı 16:29
  • Görneç'ten acı haber26 Mart 2019 Salı 16:14
  • Klasik arabalar Mağusa'yı renklendirdi25 Mart 2019 Pazartesi 12:45
  • Mağusa'nın sembolü Karga Heykeli törenle açıldı23 Mart 2019 Cumartesi 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti