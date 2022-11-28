Mağusa'nın Umudu var.. TDP-TKP, YKP ortak adayı Umut Kadı GMB Başkan adayı oldu...
Yerel seçimlerde solda ittifak yapan TDP-TKP, YKP GMB Başkanlığı için Umut Kadı'yı aday gösterdi.
Kadı sosyal medya hesabından aday müracaatını paylaştı.
Mağusa'nın Umudu var.. TDP-TKP, YKP ortak adayı Umut Kadı GMB Başkan adayı oldu...
Yerel seçimlerde solda ittifak yapan TDP-TKP, YKP GMB Başkanlığı için Umut Kadı'yı aday gösterdi.
Kadı sosyal medya hesabından aday müracaatını paylaştı.
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