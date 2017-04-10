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Mali'de saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

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Mali'de saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi
Mali'de beş kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Azavad'da Adalet için Kongre (CJA) adlı siyasi ve askeri hareketin Başkanı Azarok Ag Inaborchad, yazılı açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Gargando bölgesinde CJA binasına silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

CJA üyeleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 5 CJA mensubunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Ag Inaborchad, saldırganların olayın ardından kaçtığını kaydetti.

Hareketin Dış İlişkiler Sorumlusu Ehameye Ensari de saldırganlardan 4'ünün etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

CJA hareketi, ülkedeki Tuareg halkının haklarını korumak amacıyla geçen yıl kurulmuştu.

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