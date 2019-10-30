Maradona, maçı tahttan izledi

Arjantin Süper Lig'de Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata deplasmanda Newell's Old Boys'u 4-0 yendi. Dünya futbolunun efsane ismi Maradona için yedek kulübesi önüne koyulan taht görünümlü koltuk geceye damga vurdu.

Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'a konuk oldu.

​Hürriyet’te yer alan habere göre Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Diego Maradona için bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapıldı.

​Yaşayan futbol efsanesi için ilk olarak kale arkasında koreografi düzenledi. Ardından da özel bir tablo hediye edildi.

​Ancak en dikkat çeken uygulama sona saklanmıştı. Maradona'nın maçı takip etmesi için özel bir taht hazırlandı.

​Taht görünümlü bu koltuk yedek kulübesi önüne konuldu.

​Efsane isim hakemin ilk düdüğünde önce kendisi için hazırlatılan koltuğu imzaladı ve 90 dakika boyunca maçı bu koltukta oturarak takip etti.

​Maçı Arjantinli efsanenin takımı Gimnasia La Plata 4-0 kazandı.