Maradona, maçı tahttan izledi

Arjantin Süper Lig'de Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata deplasmanda Newell's Old Boys'u 4-0 yendi. Dünya futbolunun efsane ismi Maradona için yedek kulübesi önüne koyulan taht görünümlü koltuk geceye damga vurdu.
Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'a konuk oldu.
Hürriyet’te yer alan habere göre Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Diego Maradona için bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapıldı.
Yaşayan futbol efsanesi için ilk olarak kale arkasında koreografi düzenledi. Ardından da özel bir tablo hediye edildi.
Ancak en dikkat çeken uygulama sona saklanmıştı. Maradona'nın maçı takip etmesi için özel bir taht hazırlandı.
Taht görünümlü bu koltuk yedek kulübesi önüne konuldu.
Efsane isim hakemin ilk düdüğünde önce kendisi için hazırlatılan koltuğu imzaladı ve 90 dakika boyunca maçı bu koltukta oturarak takip etti.
Maçı Arjantinli efsanenin takımı Gimnasia La Plata 4-0 kazandı.
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