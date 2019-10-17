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“Maraş Belediyesi” Brüksel’de temaslarda bulunuyor

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“Maraş Belediye” Başkanı ile beraberindeki heyetin, Brüksel’de Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi ve Avrupa Parlamentosu’ndan yetkililerle temaslarda bulunduğu haber verildi.
“Maraş Belediyesi” Brüksel’de temaslarda bulunuyor

Gerçekleştirilen temasların amacının, belediyenin “Kıbrıs Türk tarafınca kapalı kentte meydana getirilmeye çalışılan oldubittileri ele alma çabaları çerçevesinde” bahse konu yetkililerin ve kurumların bilgilendirilmesi olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi” Başkanı Simos İoannu’nun açıklamalarına yer verdi.


İoannu açıklamasında, belediye heyetinin AB’deki muhataplarını, BM’nin 789 ve 550 sayılı kararlarının maddeleri konusunda bilgilendirdiğini, aynı zamanda “MEB’deki yasadışı faaliyetler ve Kuzey Suriye’deki askeri harekâtla ilgili olarak, Türk faaliyetleri konusunu geniş bir bağlamda gündeme getirdiğini” ifade etti.


İoannu, bu eylemlerin “AB üye devleti olmayı arzu eden üye bir ülkeyle uyumlu olmadığı” ifadesinde bulundu.

Brüksel temasları çerçevesinde “Kıbrıslı AP milletvekilleriyle” yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini de dile getiren İoannu, “Kıbrıslı AP milletvekillerinin” kendilerine tam destek belirttiklerini ve Maraş konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söylediklerini  de belirtti.


İoannu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maraş konusunda yaptığı açıklamalardan duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.

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