Maraş Kan Kaybediyor, Karşıyaka Tırmanıyor..! (2-3)

K-Pet 1.ligde zirve mücadelesi veren Maraş, ligde orta sıralarda yer alan Karşıyaka karşısında 2 kez öne geçmesine mağlup olmaktan kurtulamadı.
Yer: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Sabriye Atikoğlu
Maraş: Tolga, Süleyman Bayır, Emre Aktaş, Aziz, Cenker (85.Dk Eren) Yıldıray, Yekta (67.Dk Gökhan)Mustafa, Oğuz, Tahsin, Mert (81.Dk Ali)
Karşıyaka: Şiho, Bayram Arıkhan, Bayram, Tahir, Mehmet Gürpınar, Edip (65.Dk Aykan)Taylant (85.Dk Casim) Ertu, Cenker, Hüseyin, Kaan (90.Dk Kadir)
Goller: 20. Dk ve 72. Dk Oğuz (Maraş) 36. Dk Kaan, 79. Dk Hüseyin, 85. Dk. Cenker (Karşıyaka)
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